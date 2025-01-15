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В центре Петербурга столкнулись два автомобиля

В Петербурге столкнулись два автомобиля, один из них наехал на пешехода.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в центре Санкт-Петербурга, в результате один из автомобилей вынесло на тротуар, где он наехал на пешехода, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло у дома 21 по улице Марата.

«Установлено, что на перекрестке улиц Марата и Колокольной столкнулись автомобили Kia под управлением 41-летнего водителя, двигавшегося по улице Марата и совершавшего поворот на Колокольную улицу, и Infiniti под управлением 37-летней женщины, двигавшейся по улице Марата к Кузнечному переулку. В результате столкновения Infiniti вынесло на тротуар, где он наехал на 31-летнюю женщину», — говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина получила ушибы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств ДТП. Отмечается, что при проверке оба водителя оказались трезвы.