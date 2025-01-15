В центре Петербурга столкнулись два автомобиля

«Установлено, что на перекрестке улиц Марата и Колокольной столкнулись автомобили Kia под управлением 41-летнего водителя, двигавшегося по улице Марата и совершавшего поворот на Колокольную улицу, и Infiniti под управлением 37-летней женщины, двигавшейся по улице Марата к Кузнечному переулку. В результате столкновения Infiniti вынесло на тротуар, где он наехал на 31-летнюю женщину», — говорится в сообщении.