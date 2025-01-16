В районе мыса Железный Рог обнаружены выбросы мазута

В течение месяца совместные усилия сотрудников МЧС, волонтеров и краевого минприроды позволили очистить около 85% побережья Черного моря, находящегося в пределах природного парка «Анапская пересыпь». Но несмотря на достигнутый прогресс, в полосе прибоя все еще фиксируются остаточные загрязнения в виде каплевидных фракций мазута. На побережье памятника природы «Железный Рог» мониторинговая группа обнаружила фрагменты нефтепродуктов размером от 5 до 30 см, которые распределены на участке длиной 1,3 км.