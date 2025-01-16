В районе мыса Железный Рог обнаружены выбросы мазута

В течение месяца совместные усилия сотрудников МЧС, волонтеров и краевого минприроды позволили очистить около 85% побережья Черного моря, находящегося в пределах природного парка «Анапская пересыпь». Но несмотря на достигнутый прогресс, в полосе прибоя все еще фиксируются остаточные загрязнения в виде каплевидных фракций мазута. На побережье памятника природы «Железный Рог» мониторинговая группа обнаружила фрагменты нефтепродуктов размером от 5 до 30 см, которые распределены на участке длиной 1,3 км.
На участках Бугазская и Витязевская косы, а также в районе пляжа Жара продолжаются работы, в которых задействованы более 200 человек. За время мероприятий по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов собраны и вывезены десятки тысяч тонн песка, загрязненного нефтяными остатками.
Федеральные службы продолжают ликвидировать мазут, попавший в море после инцидента с танкером, севшим на мель.
По информации минприроды Краснодарского края, на территории «Анапской пересыпи» ведутся завершающие работы по устранению последствий разлива нефти, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр здравоохранения региона Евгений Филиппов отметил, что за последний месяц за медицинской помощью обратились 146 участников ликвидации. Все пострадавшие успешно прошли лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии.