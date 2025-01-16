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Курьера телефонных мошенников задержали за обман столичной пенсионерки более чем на 4 млн руб

Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Источник: Freepik

«По имеющимся данным, на телефон 71-летней жительнице столицы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками различных ведомств. Они убедили женщину в том, что ее накопления на банковских счетах находятся под угрозой и их необходимо перевести на “безопасный счет”. Поверив злоумышленникам, пенсионерка обналичила сбережения, после чего отдала деньги курьерам. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Ущерб составил более 4 млн руб.», — говорится в сообщении.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на ул. Малая Грузинская полицейские задержали одного из подозреваемых — 28-летнего мужчину. Он сообщил, что нашел «подработку» в интернете. По указанию организаторов он забрал деньги у потерпевшей, а затем перевел их неустановленным сообщникам. Со слов подозреваемого, за свои услуги он получил вознаграждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурант заключен под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников задержанного, а также на выявление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.