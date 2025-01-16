Курьера телефонных мошенников задержали за обман столичной пенсионерки более чем на 4 млн руб

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на ул. Малая Грузинская полицейские задержали одного из подозреваемых — 28-летнего мужчину. Он сообщил, что нашел «подработку» в интернете. По указанию организаторов он забрал деньги у потерпевшей, а затем перевел их неустановленным сообщникам. Со слов подозреваемого, за свои услуги он получил вознаграждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурант заключен под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников задержанного, а также на выявление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.