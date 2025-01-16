При пожаре в многоэтажке в Волгограде погиб человек

Сообщение о горящей квартире в пятиэтажном многоквартирном доме, расположенном в Ворошиловском районе, поступило на пульт МЧС 15 января в 20.50.
На место пожара тут же выехали пожарные расчеты 21-й ПСЧ, обнаружившие по прибытии, что огонь охватил домашние вещи на площади 8 кв. м, который оперативно потушили.
К сожалению, как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на месте пожара обнаружен погибший. В настоящее время устанавливается его личность.
Также выясняются причины возгорания.