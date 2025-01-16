Металлический пласт чуть не придавил российского журналиста возле Капитолия

Как сообщал Life.ru, инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года в Капитолии. Многие лидеры стран приедут поздравить нового главу Овалного кабинета с должностью. А вот «союзника» Штатов и главного лизоблюда Владимира Зеленского не пригласили на торжество. При этом председателю КНР Си Цзиньпин весточку дядюшки Дональда прислали, однако он сам не захотел ехать, а отправит вместо себя представителя. Кроме того, мероприятие посетят три американских миллиардера. Кстати, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже не приедет в Штаты. Как отметили в ЕК, если бы ей прислали приглашение, то она может и поехала бы.