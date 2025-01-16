Росгвардейцы в Москве задержали при выходе из леса ранее судимого мужчину с мефедроном и ножом

«В ходе патрулирования экипаж Росгвардии обратил внимание на вышедшего из леса гражданина. Заметив росгвардейцев, неизвестный резко сменил направление движения и попытался скрыться в переходе. Сотрудниками Росгвардии было принято решение остановить подозрительного гражданина для проверки документов. Задержанным оказался 26-летний ранее судимый житель столицы. При беседе с правоохранителями молодой человек повел себя агрессивно, после чего попытался сбежать и бросил на землю свои перчатки. Однако попытка бегства не увенчалась успехом. Прибывшей на место следственно-оперативной группой был изъят пакет с неизвестным порошкообразным веществом, который был спрятан в выброшенной перчатке. Также у москвича при себе имелся нож», — говорится в сообщении.