Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росгвардейцы в Москве задержали при выходе из леса ранее судимого мужчину с мефедроном и ножом

В Восточном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии задержали молодого человека, подозреваемого в обороте наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.

Источник: Freepik

«В ходе патрулирования экипаж Росгвардии обратил внимание на вышедшего из леса гражданина. Заметив росгвардейцев, неизвестный резко сменил направление движения и попытался скрыться в переходе. Сотрудниками Росгвардии было принято решение остановить подозрительного гражданина для проверки документов. Задержанным оказался 26-летний ранее судимый житель столицы. При беседе с правоохранителями молодой человек повел себя агрессивно, после чего попытался сбежать и бросил на землю свои перчатки. Однако попытка бегства не увенчалась успехом. Прибывшей на место следственно-оперативной группой был изъят пакет с неизвестным порошкообразным веществом, который был спрятан в выброшенной перчатке. Также у москвича при себе имелся нож», — говорится в сообщении.

По результатам проведенной экспертизы было установлено, что содержимое пакета является метилэфедроном общей массой около 120 г. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.