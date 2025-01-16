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В Приморском крае застрелили загрызшего рыбака тигра

В Приморье охотинспекторы застрелили тигра-людоеда, который загрыз рыбака рядом с селом Зимники в Дальнереченском районе. Об этом стало известно из сообщения Центра «Амурский тигр» в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Тело животного будет отправлено на экспертизу, чтобы получить все необходимые ответы», — уточнили представители центра.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов Филипп Шутов в телеграм-канале рассказал, что хищника уничтожили сотрудники охотнадзора Приморья.

Выяснилось, что тигр не только напал на рыбака, но и пытался атаковать инспекторов, которые его выслеживали.

«Более детальная информация о причинах агрессии тигра будет известна после подробных экспертиз и осмотра животного», — добавил Филипп Шутов.

Напомним, что погибшего от нападения тигра рыбака обнаружили 14 января. После этого инцидента охотинспекторы начали поиски зверя, а также расставили ловушки.