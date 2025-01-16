В Приморском крае застрелили загрызшего рыбака тигра

«Тело животного будет отправлено на экспертизу, чтобы получить все необходимые ответы», — уточнили представители центра.
Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов Филипп Шутов в телеграм-канале рассказал, что хищника уничтожили сотрудники охотнадзора Приморья.
Выяснилось, что тигр не только напал на рыбака, но и пытался атаковать инспекторов, которые его выслеживали.
«Более детальная информация о причинах агрессии тигра будет известна после подробных экспертиз и осмотра животного», — добавил Филипп Шутов.
Напомним, что погибшего от нападения тигра рыбака обнаружили 14 января. После этого инцидента охотинспекторы начали поиски зверя, а также расставили ловушки.