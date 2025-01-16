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В результате взрывов на складе боеприпасов на Кубе погибли 13 военных

ГАВАНА, 16 января. /ТАСС/. Министерство Революционных вооруженных сил Кубы подтвердило гибель 13 военных в результате взрывов, произошедших 7 января на складе боеприпасов в городе Ольгин на востоке острова. Ранее они были объявлены пропавшими без вести.

Источник: AP 2024

В сообщении министерства, опубликованном официальной газетой Granma, говорится, что «специальная комиссия, созданная для расследования инцидента, вместе с другими экспертами пришла к выводу о невозможности доступа к месту инцидента и, как следствие, выводу, что никого из выживших на месте нет». «К моменту публикации этого сообщения было принято решение информировать родственников об окончательном выводе об этом происшествии, в связи с чем официально объявляется о том, что 13 наших товарищей погибли», — уточняется в публикации. Далее приводится список имен погибших.

Ранее Министерство Революционных вооруженных сил Кубы информировало о взрывах на складе боеприпасов в Ольгине, произошедших рано утром 7 января. В результате вспыхнул сильный пожар, более 200 человек были эвакуированы.

В сообщении министерства отмечается, что причиной инцидента могло стать короткое замыкание внутри склада. Сильные разрушения, скопление газов и опасность обрушения новых конструкций помешали полному доступу спасателей к месту катастрофы, где были заблокированы 13 человек, сообщило министерство. Власти выразили соболезнования родственникам погибших.