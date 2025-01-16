В результате взрывов на складе боеприпасов на Кубе погибли 13 военных

В сообщении министерства, опубликованном официальной газетой Granma, говорится, что «специальная комиссия, созданная для расследования инцидента, вместе с другими экспертами пришла к выводу о невозможности доступа к месту инцидента и, как следствие, выводу, что никого из выживших на месте нет». «К моменту публикации этого сообщения было принято решение информировать родственников об окончательном выводе об этом происшествии, в связи с чем официально объявляется о том, что 13 наших товарищей погибли», — уточняется в публикации. Далее приводится список имен погибших.