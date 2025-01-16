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Полиция в Подмосковье задержала женщину за получение 3 млн руб. в кредит по поддельным документам

Сотрудники полиции задержали 46-летнюю женщину, получившую кредит в банке обманным путем. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«Злоумышленница предоставила сотруднику банка паспорт, а также поддельную копию трудовой книжки и справку о доходах, после чего получила одобренный кредит. Сумма причиненного ущерба составила более 3 млн руб.», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 46-летнюю женщину. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.