Полиция в Подмосковье задержала женщину за получение 3 млн руб. в кредит по поддельным документам

«Злоумышленница предоставила сотруднику банка паспорт, а также поддельную копию трудовой книжки и справку о доходах, после чего получила одобренный кредит. Сумма причиненного ущерба составила более 3 млн руб.», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 46-летнюю женщину. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.