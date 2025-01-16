Пассажирка рейса из Москвы заплатит 200 тыс. из-за разбитого градусника

Россиянку обязали выплатить авиакомпании более 200 тысяч рублей за повреждения, вызванные разбитым ртутным градусником в самолёте.
Об этом сообщил портал TourDom.ru.
Инцидент произошёл летом 2023 года на рейсе из Москвы в Сыктывкар. Пассажирка сообщила экипажу о разбитом градуснике уже на выходе из самолёта. Хотя она убрала осколки, на кресле остались шарики ртути.
После возвращения в Москву самолёт Airbus A320 был отправлен на ремонт. Техническим специалистам пришлось демонтировать блоки кресел для тщательной очистки салона, что значительно увеличило стоимость работ. По материалам дела, ртуть, даже в небольших количествах, способна вызывать коррозию, что может повредить обширные участки конструкции.
Общая сумма затрат авиакомпании на очистку составила 224 тысячи рублей, а также около 5 тысяч рублей ушло на судебные издержки. Женщина пыталась оспорить иск, но суд принял решение в пользу перевозчика.
Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в московском аэропорту Шереметьево обнаружили ювелирные изделия на сумму 22,5 миллиона рублей у пассажиров, прилетевших из Китая.