В охваченной пожарами Калифорнии задержаны ещё два человека за поджоги

Два новых задержанных стали фигурантами в двух отдельных инцидентах, не связанных непосредственно с основной зоной пожара. Женщина, задержанная во вторник ночью, призналась, что подожгла мусор, утверждая, что ей нравится сеять хаос и разрушение. Мужчина, задержанный на следующий день за поджог дерева, оправдывался тем, что ему просто нравится запах горящих листьев.