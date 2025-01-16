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В охваченной пожарами Калифорнии задержаны ещё два человека за поджоги

На фоне продолжающихся разрушительных пожаров в Калифорнии задержаны ещё два человека по подозрению в поджогах. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные правоохранительные органы. Ранее в связи с аналогичными обвинениями были задержаны трое подозреваемых.

Источник: Life.ru

Два новых задержанных стали фигурантами в двух отдельных инцидентах, не связанных непосредственно с основной зоной пожара. Женщина, задержанная во вторник ночью, призналась, что подожгла мусор, утверждая, что ей нравится сеять хаос и разрушение. Мужчина, задержанный на следующий день за поджог дерева, оправдывался тем, что ему просто нравится запах горящих листьев.

Напомним, что пожар в Лос-Анджелесе начался 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают именитые знаменитости, были эвакуированы. К 9 января огонь разошёлся на 10 тысяч гектаров. В регионе объявили чрезвычайное положение. Число погибших в результате возгорания выросло до 24 человек.