Al Aqsa: при ударе ВВС Израиля по сектору Газа погибли 18 человек

18 человек стали жертвами удара Военно-воздушных сил Израиля по дому на западе города Газа, сообщает Al Aqsa.
Кроме того, по данным палестинского телеканала, есть пострадавшие.
«18 человек погибли, есть пострадавшие в результате сионистского воздушного обстрела дома около профсоюза инженеров на западе города Газа», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что палестинец по имени Махмуд потерял 17 родственников, в том числе брата-близнеца, во время обстрела Газы со стороны Израиля.
Также стало известно, что в результате атаки ВС Израиля по дому в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа погибли 13 человек, кроме того, несколько человек получили травмы.