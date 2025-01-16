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Al Aqsa: при ударе ВВС Израиля по сектору Газа погибли 18 человек

Кроме того, по данным палестинского телеканала, есть пострадавшие.

Источник: Аргументы и факты

18 человек стали жертвами удара Военно-воздушных сил Израиля по дому на западе города Газа, сообщает Al Aqsa.

Кроме того, по данным палестинского телеканала, есть пострадавшие.

«18 человек погибли, есть пострадавшие в результате сионистского воздушного обстрела дома около профсоюза инженеров на западе города Газа», — говорится в сообщении.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что палестинец по имени Махмуд потерял 17 родственников, в том числе брата-близнеца, во время обстрела Газы со стороны Израиля.

Также стало известно, что в результате атаки ВС Израиля по дому в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа погибли 13 человек, кроме того, несколько человек получили травмы.