В Анапе используют вторсырье для очистки Черного моря от мазута

«Состоит биобон из нейлоновых нитей, на которые заселили специальные бактерии. Микроорганизмы питаются нефтепродуктами и разлагают их на углекислый газ и воду. Правда, для этого необходимо, чтобы вода прогрелась на солнце», — говорится в сообщении.