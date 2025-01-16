32-летний мужчина убил 16-летнюю знакомую и ранил приятеля в Чунском районе

В Иркутской области задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме региона.
Версия следствия состоит в том, что житель Чунского района и его знакомый выпивали вместе с несовершеннолетней на съемной квартире, однако в какой-то момент подозреваемый поругался с гостями. В ход пошло холодное оружие — он ударил девушку ножом в грудь, поранил приятеля. Пострадавшую спасти не удалось, она умерла от полученного ранения в одной из комнат.
— В полицию обратился сам подозреваемый, его задержали. Сейчас следователи проводят все необходимые следственные действия. В ближайшее время предъявят обвинение, — уточнили в ведомстве.
Также правоохранители дадут оценку действиям органам профилактики. Прокуратура региона контролирует расследование уголовного дела.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Бурятии случайно убил приятеля после вечеринки в клубе.