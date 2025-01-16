32-летний мужчина убил 16-летнюю знакомую и ранил приятеля в Чунском районе

Версия следствия состоит в том, что житель Чунского района и его знакомый выпивали вместе с несовершеннолетней на съемной квартире, однако в какой-то момент подозреваемый поругался с гостями. В ход пошло холодное оружие — он ударил девушку ножом в грудь, поранил приятеля. Пострадавшую спасти не удалось, она умерла от полученного ранения в одной из комнат.