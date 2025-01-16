Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

32-летний мужчина убил 16-летнюю знакомую и ранил приятеля в Чунском районе

Подозреваемый ударил несовершеннолетнюю в грудь ножом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме региона.

Версия следствия состоит в том, что житель Чунского района и его знакомый выпивали вместе с несовершеннолетней на съемной квартире, однако в какой-то момент подозреваемый поругался с гостями. В ход пошло холодное оружие — он ударил девушку ножом в грудь, поранил приятеля. Пострадавшую спасти не удалось, она умерла от полученного ранения в одной из комнат.

— В полицию обратился сам подозреваемый, его задержали. Сейчас следователи проводят все необходимые следственные действия. В ближайшее время предъявят обвинение, — уточнили в ведомстве.

Также правоохранители дадут оценку действиям органам профилактики. Прокуратура региона контролирует расследование уголовного дела.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Бурятии случайно убил приятеля после вечеринки в клубе.