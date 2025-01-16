ФСБ рассекретила архив о нацистском карателе из Австрии

Фойербах, родившийся в 1915 году в Австрии, начал свою нацистскую карьеру с участия в преследованиях антифашистов. С 1938 года он лично убивал и пытал людей, в том числе казнил до 40 человек в одном 1938 году. В годы войны он стал членом «подвижного отряда» вермахта, расправлявшегося с пленными партизанами и мирными жителями в оккупированных городах.