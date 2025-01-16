Австрийский нацист Мартин Фойербах, служивший в рядах вермахта, был одним из самых жестоких палачей Второй мировой войны. Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал архивные документы.
Его преступления на оккупированных территориях, включая казни мирных жителей в Австрии, Польше, Югославии и СССР, стали известны благодаря архивным материалам, обнародованным ФСБ России.
Фойербах, родившийся в 1915 году в Австрии, начал свою нацистскую карьеру с участия в преследованиях антифашистов. С 1938 года он лично убивал и пытал людей, в том числе казнил до 40 человек в одном 1938 году. В годы войны он стал членом «подвижного отряда» вермахта, расправлявшегося с пленными партизанами и мирными жителями в оккупированных городах.
По его признаниям, только в 1941 году в Львове он лично казнил до 10 человек, а в 1942 году в Вене — 19 человек, включая обезглавливание и пытки. Его зверства продолжались на протяжении всей войны, даже во время отпусков.