Жительница Приморья осуждена за фиктивную регистрацию семи граждан

В Приморье 36-летнюю жительницу поселка Ярославский признали виновной в фиктивной регистрации семи человек по месту своего жительства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Как установил суд, в 2024 году женщина передала третьему лицу логин и пароль от своего личного кабинета на портале Госуслуг (12+). Она дала согласие на оформление регистрации семи граждан России по своему адресу, несмотря на то, что фактически предоставлять им жилое помещение не собиралась.
Документы с ложными сведениями были направлены в подразделение по вопросам миграции, где на их основе было принято положительное решение о регистрации. Таким образом, женщина умышленно осуществила фиктивную прописку, зная, что указанные лица не будут проживать по указанному адресу.
«Хорольский районный суд, с учетом того, что подсудимая была осуждена по ст.ст. 322.2, 322.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 20000 рублей, признал ее виновной, назначив наказание по ст. 322.2 УК РФ в виде 10000 рублей штрафа», — говорится в сообщении.
С учетом совокупности преступлений, в соответствии с частью 5 статьи 69 УК РФ, суд окончательно определил наказание в виде штрафа на общую сумму 25 тысяч рублей.
Напомним, в Уссурийске будут судить местную жительницу, заключившую фиктивный брак с иностранцем с целью легализации его пребывания в России.