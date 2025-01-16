Жительница Приморья осуждена за фиктивную регистрацию семи граждан

Как установил суд, в 2024 году женщина передала третьему лицу логин и пароль от своего личного кабинета на портале Госуслуг (12+). Она дала согласие на оформление регистрации семи граждан России по своему адресу, несмотря на то, что фактически предоставлять им жилое помещение не собиралась.