Посиделки за бутылкой закончились для двух хабаровчан потерей сотовых телефонов

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант дела на трамвайной остановке железнодорожного вокзала познакомился с двумя мужчинами, с которыми стал распивать спиртные напитки. В ходе посиделок между фигурантом дела и его оппонентом произошел словесный конфликт, при этом из кармана потерпевшего выпал телефон. Обвиняемый воспользовался тем, что новый знакомый этого не заметил, похитил чужой телефон и скрылся с места преступления.