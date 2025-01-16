Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посиделки за бутылкой закончились для двух хабаровчан потерей сотовых телефонов

Уголовное дело о краже мобильных телефонов направлено в суд.

Источник: ГУ МВД

До пяти лет лишения свободы грозит 29-летнему, неоднократно судимому хабаровчанину за кражу двух гаджетов у новых знакомых, сообщает ИА AmurMedia.

В дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте обратился заявитель и сообщил о том, что на привокзальной площади у него был похищен мобильный телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и задержан 29-летний житель краевой столицы.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант дела на трамвайной остановке железнодорожного вокзала познакомился с двумя мужчинами, с которыми стал распивать спиртные напитки. В ходе посиделок между фигурантом дела и его оппонентом произошел словесный конфликт, при этом из кармана потерпевшего выпал телефон. Обвиняемый воспользовался тем, что новый знакомый этого не заметил, похитил чужой телефон и скрылся с места преступления.

Вернувшись через некоторое время на прежнее место, мужчина обратил внимание, что один из собутыльников прикорнул на лавочку, а рядом с ним лежал и его мобильный телефон, который обвиняемый также решил прихватить с собой.

Один из телефонов мужчина продал на ближайшем рынке за тысячу рублей, а деньги потратил на выпивку.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, в настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 158 УК РФ, с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Судебного заседания мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.