Посиделки за бутылкой закончились для двух хабаровчан потерей сотовых телефонов

До пяти лет лишения свободы грозит 29-летнему, неоднократно судимому хабаровчанину за кражу двух гаджетов у новых знакомых, сообщает ИА AmurMedia.
В дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте обратился заявитель и сообщил о том, что на привокзальной площади у него был похищен мобильный телефон.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и задержан 29-летний житель краевой столицы.
В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант дела на трамвайной остановке железнодорожного вокзала познакомился с двумя мужчинами, с которыми стал распивать спиртные напитки. В ходе посиделок между фигурантом дела и его оппонентом произошел словесный конфликт, при этом из кармана потерпевшего выпал телефон. Обвиняемый воспользовался тем, что новый знакомый этого не заметил, похитил чужой телефон и скрылся с места преступления.
Вернувшись через некоторое время на прежнее место, мужчина обратил внимание, что один из собутыльников прикорнул на лавочку, а рядом с ним лежал и его мобильный телефон, который обвиняемый также решил прихватить с собой.
Один из телефонов мужчина продал на ближайшем рынке за тысячу рублей, а деньги потратил на выпивку.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, в настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 158 УК РФ, с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Судебного заседания мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.