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Огнеборцы спасли 68-летнего мужчину и ещё шестерых человек на пожаре в Приморье

Специалисты устанавливают обстоятельства и причину возгорания.

Источник: PrimaMedia.ru

В Большом Камне пожарные спасли семерых человек на пожаре, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание произошло вечером в среду, 15 января, на улице Приморского Комсомола в многоквартирном доме. По прибытии пожарных подразделений выяснилось, что огонь охватил квартиру на втором этаже, а подъезд был сильно задымлен.

Сотрудники МЧС России эвакуировали шесть человек из задымленного подъезда с использованием спасательных устройств. Кроме того, из горящей квартиры спасли 68-летнего мужчину, находившегося без сознания. Ему оказали первую помощь на месте, после чего передали медикам скорой помощи.

«Огонь был ликвидирован на площади около четырех квадратных метров. Погибших нет. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — сообщили в МЧС.

Напомним, пожарные МЧС России спасли 23 человека на пожаре в Уссурийске. Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Губрия.

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