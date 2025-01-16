Огнеборцы спасли 68-летнего мужчину и ещё шестерых человек на пожаре в Приморье

Сотрудники МЧС России эвакуировали шесть человек из задымленного подъезда с использованием спасательных устройств. Кроме того, из горящей квартиры спасли 68-летнего мужчину, находившегося без сознания. Ему оказали первую помощь на месте, после чего передали медикам скорой помощи.