Житель Хабаровска обманул покупателя на 20 тысяч рублей

«К преступлению причастен 20-летний житель Хабаровска. Его задержали в арендованной квартире в краевой столице. Мужчина признался, что пошел на обман из-за финансовых трудностей. Деньги он потратил на личные нужды, но позже полностью возместил ущерб», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.