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Житель Хабаровска обманул покупателя на 20 тысяч рублей

Продавец исчез после получения предоплаты.

Источник: Комсомольская правда

30-летний житель Комсомольска стал жертвой интернет-мошенничества при покупке компьютерного монитора. Продавец потребовал предоплату, но товар так и не отправил. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мужчина обратился в полицию после неудачной попытки купить монитор через интернет. Он перевел продавцу 20 тысяч рублей и ожидал подтверждения отправки товара. Однако продавец перестал выходить на связь.

«К преступлению причастен 20-летний житель Хабаровска. Его задержали в арендованной квартире в краевой столице. Мужчина признался, что пошел на обман из-за финансовых трудностей. Деньги он потратил на личные нужды, но позже полностью возместил ущерб», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.

Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве. Хабаровчанин находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.