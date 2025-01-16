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На юге Красноярского края девятилетний мальчик погиб в сугробе

Тело пропавшего 15 января девятилетнего ребенка найдено под снегом в Шарыповском районе Красноярского края.

Источник: Следственный комитет РФ

Тело пропавшего 15 января девятилетнего ребенка найдено под снегом в Шарыповском районе Красноярского края.

Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника, тело которого обнаружили накануне под толщей снега в глубоком овраге на окраине деревни Росинка. По одной из версий, мальчик задохнулся, по другой — замерз. Точную причину смерти установит экспертиза.

Сообщение о найденном в сугробе ребенке поступило в правоохранительные органы сегодня ночью. Сотрудники СК начали процессуальную проверку, проинформировали в региональном главке ведомства.

Известно, что вчера несколько друзей во время прогулки прыгали в заметенный снегом овраг глубиной около 10 метров. Двое мальчиков упали в сугроб; одному из них удалось зацепиться за ветки кустарника и выбраться, второй оказался под толстым слоем снега, обвалившегося со склона оврага.

Потерявшие товарища дети вернулись домой около 16 часов, но, испуганные случившимся, не сразу рассказали взрослым о несчастье — прошло примерно два часа, прежде чем начался поиск утонувшего в снегу ребенка. Его извлекли из сугроба местные жители и полицейские. Тело откопали лопатами уже в темноте.

Проверка продолжается. По данным прокуратуры, мальчик воспитывался в благополучной семье, учился в третьем классе общеобразовательной школы.

несчастный случай