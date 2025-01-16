На юге Красноярского края девятилетний мальчик погиб в сугробе

Известно, что вчера несколько друзей во время прогулки прыгали в заметенный снегом овраг глубиной около 10 метров. Двое мальчиков упали в сугроб; одному из них удалось зацепиться за ветки кустарника и выбраться, второй оказался под толстым слоем снега, обвалившегося со склона оврага.