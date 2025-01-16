Взрыв произошел в многоэтажке в Жезказгане: есть пострадавший

Как сообщается на Instagram*-странице департамента, во второй половине дня на пульт дежурной службы поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры в 9-этажном жилом доме.
«Спасатели прибыли на место через шесть минут после вызова — к этому времени на балконе произошел взрыв небольшого газового флакона, предназначенного для заправки зажигалок», — говорится в сообщении.
В момент происшествия в квартире находились четыре человека. Один из них получил травмы и был госпитализирован в травмпункт. По предварительным данным, у пострадавшего ожоги ладоней и лица на площади 20%.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара.
Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше — влажной; уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112.
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.