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Взрыв произошел в многоэтажке в Жезказгане: есть пострадавший

В среду, 15 января, в девятиэтажном доме в Жезказгане случился взрыв газового флакона. Один человек пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Ұлытау.

Источник: Соцсети

Как сообщается на Instagram*-странице департамента, во второй половине дня на пульт дежурной службы поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры в 9-этажном жилом доме.

«Спасатели прибыли на место через шесть минут после вызова — к этому времени на балконе произошел взрыв небольшого газового флакона, предназначенного для заправки зажигалок», — говорится в сообщении.

В момент происшествия в квартире находились четыре человека. Один из них получил травмы и был госпитализирован в травмпункт. По предварительным данным, у пострадавшего ожоги ладоней и лица на площади 20%.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара.

Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше — влажной; уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112.

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.