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Два человека погибли и два пострадали в лобовом ДТП в Усть-Илимском районе

Водитель «Мицубиси Лансер» хотел обогнать лесовоз, но столкнулся с машиной, которая ехала по встречке.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельная авария произошла 15 января 2025 около двух часов дня в Усть-Илимском районе. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все на 157 километре автодороги «Братск — Усть-Илимск».

По предварительной информации, 45-летний водитель «Мицубиси Лансер» обгонял лесовоз, для этого выехал на встречку, там столкнулся с двигавшейся навстречу «Тойотой Приус».

Пострадавших отвезли в районную больницу. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— Из-за сильного удара водитель седана и его 35-летняя пассажирка погибли еще до приезда бригады скорой помощи. Водителя и пассажира гибрида с тяжелыми травмами отвезли в районную больницу, — уточнили в ведомстве.

Сейчас полиция начала проверку. Как только установят все обстоятельства произошедшего, примут правовое решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 14-летний школьник, управляющей легковушкой, попал в аварию в Иркутской области. Подросток получил травмы.