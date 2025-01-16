Два человека погибли и два пострадали в лобовом ДТП в Усть-Илимском районе

Смертельная авария произошла 15 января 2025 около двух часов дня в Усть-Илимском районе. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все на 157 километре автодороги «Братск — Усть-Илимск».
По предварительной информации, 45-летний водитель «Мицубиси Лансер» обгонял лесовоз, для этого выехал на встречку, там столкнулся с двигавшейся навстречу «Тойотой Приус».
Пострадавших отвезли в районную больницу. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— Из-за сильного удара водитель седана и его 35-летняя пассажирка погибли еще до приезда бригады скорой помощи. Водителя и пассажира гибрида с тяжелыми травмами отвезли в районную больницу, — уточнили в ведомстве.
Сейчас полиция начала проверку. Как только установят все обстоятельства произошедшего, примут правовое решение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 14-летний школьник, управляющей легковушкой, попал в аварию в Иркутской области. Подросток получил травмы.