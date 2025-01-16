Арестованный в Португалии россиянин Андрюнин отказался от консульской помощи РФ

В диппредставительстве уточнили, что с момента ареста Андрюнину предлагалась помощь. Однако спустя некоторое время его адвокат передал письмо, в котором задержанный просил представителей посольства «не беспокоиться», отметив, что не нуждается в их поддержке. Тем не менее в посольстве подчеркнули, что готовы предоставить необходимую помощь, если ситуация изменится.