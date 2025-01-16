NTV: Число умерших от поддельного алкоголя в Стамбуле увеличилось до 19 человек

Число умерших от употребления поддельного спиртного в этом году в турецком Стамбуле увеличилось до 19 человек. Об этом сообщил в среду, 15 января, портал NTV.
В больницы были доставлены 46 человек. Среди погибших имеются иностранные граждане, уточнили в статье.
Отравившиеся алкоголем люди начали обращаться в больницы в конце ноября прошлого года, к началу 2025-го погибли 37 человек.
14 января в Стамбуле произошло массовое отравление поддельным алкоголем, жертвами контрафакта за сутки стали 11 человек. В больницы доставили 38 человек, 26 из которых являются иностранными гражданами.
8 января в Перми зафиксировали массовые сообщения об отравлении: горожане обратились в больницы после посещения одной из пекарен города. Следственный комитет по региону сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи провели осмотры мест происшествий, допросы руководства пекарни и потерпевших.