NTV: Число умерших от поддельного алкоголя в Стамбуле увеличилось до 19 человек

8 января в Перми зафиксировали массовые сообщения об отравлении: горожане обратились в больницы после посещения одной из пекарен города. Следственный комитет по региону сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи провели осмотры мест происшествий, допросы руководства пекарни и потерпевших.