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Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае

Девятилетний мальчик погиб под снежным завалом в деревне Красноярского края. Об этом 16 января сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. «В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в сугробе в деревне Росинка Шарыповского муниципального округа тела девятилетнего мальчика без признаков жизни», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

По предварительным данным, днем 15 января ребенок вместе с тремя друзьями пошел гулять. Они решили попрыгать со снежной возвышенности в овраг. В какой-то момент обрушилась корка снега и мальчика засыпало. Ребенка достали из сугроба прибывшие на помощь местные жители и сотрудники полиции. По факту инцидента организовано проведение процессуальной проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 13 января, мальчика унесло течением в Сургуте, тело ребенка еще не найдено. Уточняется, что два первоклассника бросали снег в полынью с берега, но потом решили спуститься. Выйдя на реку, мальчик поскользнулся, и под детьми треснул лед. Один из ребят успел ухватиться за берег и выбраться на сушу. Второй пытался подтянуться, опершись на льдину, но та перевернулась и накрыла его. Ребенок ушел с головой под воду, после чего его унесло течением.

несчастный случай