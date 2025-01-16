Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае

Ранее, 13 января, мальчика унесло течением в Сургуте, тело ребенка еще не найдено. Уточняется, что два первоклассника бросали снег в полынью с берега, но потом решили спуститься. Выйдя на реку, мальчик поскользнулся, и под детьми треснул лед. Один из ребят успел ухватиться за берег и выбраться на сушу. Второй пытался подтянуться, опершись на льдину, но та перевернулась и накрыла его. Ребенок ушел с головой под воду, после чего его унесло течением.