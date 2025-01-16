В жёстком ДТП с фурой в Пермском крае погибли два человека

«Около 19:50 по трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь — подъезд к посёлку Ачит со стороны Екатеринбурга в направлении столицы Прикамья двигался автомобиль “Ситрак”. По предварительным данным, на 97 километре дороги он выехал на встречную полосу. Там грузовик врезался в “Рено Логан”. Легковушкой управлял 62-летний мужчина», — рассказали в Госавтоинспекции Пермского края.