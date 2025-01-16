Госавтоинспекция Прикамья сообщила, что в жёстком ДТП с фурой в Пермском крае погибли два человека.
Авария произошла вечером 15 января в Кунгурском муниципальном округе.
«Около 19:50 по трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь — подъезд к посёлку Ачит со стороны Екатеринбурга в направлении столицы Прикамья двигался автомобиль “Ситрак”. По предварительным данным, на 97 километре дороги он выехал на встречную полосу. Там грузовик врезался в “Рено Логан”. Легковушкой управлял 62-летний мужчина», — рассказали в Госавтоинспекции Пермского края.
«Рено Логан» смяло от удара. Погибли водитель и 62-летняя пассажирка легковушки. На опубликованных ГАИ кадрах видно, что фура и «Рено» стоят в стороне от проезжей части, движение на трассе не перекрыто.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Чусовском округе в ДТП пострадали шестеро. На дороге Кунгур — Соликамск — Горнозаводск 15 января вечером столкнулись «Лада Гранта» и «Ниссан Альмера». По данным ГАИ, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость, и выехал на встречную полосу.