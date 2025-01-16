Самолет «Аэрофлота» не долетел до Новосибирска из-за сообщения о бомбе на борту

15 января Boeing 737−800 авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс Москва — Новосибирск, вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за сообщения о минировании самолета.
По информации федеральных СМИ, пассажир рейса SU1076 проинформировал экипаж о наличии бомбы на борту. Лайнер, который уже набрал высоту, изменил маршрут и в 17 часов по московскому времени приземлился в Шереметьево.
В ходе осмотра самолета саперы не нашли взрывное устройство, а лжеминер был задержан силовиками. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.
В декабре Airbus A321 «Аэрофлота», который следовал из Москвы в Омск, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.
Иван ЛУДНОВ.