Дельфины в Черном море массово подошли к эпицентру разлива мазута

Логоминова добавила, что в зоне загрязнения мазутом для животных существует множество рисков, в том числе общая интоксикация организма и связанное с ней нарушение работы внутренних органов. Прогнозирование этих рисков осложняется тем, что за прошедший месяц разрозненные скопления мазута распространились по большой территории у берегов Крыма и Кубани, и невозможно понять, насколько обширны границы загрязнения, а также неизвестно, где и на какой глубине нефтепродукты находятся в толще воды.