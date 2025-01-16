В Австралии более 143 тыс. человек остались без электричества из-за шторма

Как пояснили в ведомстве, в ночь на четверг на центральную часть восточного побережья Австралии обрушился шторм, принесший сильный порывистый ветер, ливни и грозы. «К утру 16 января служба спасения штата Новый Южный Уэльс приняла более 2 250 звонков с просьбой о помощи и отреагировала на более чем 1 800 сообщений о происшествиях. Один человек, 80-летний мужчина, погиб в результате падения дерева на его автомобиль в Коуре (расположена в 300 км к западу от Сиднея — прим. ТАСС). Еще четыре человека пострадали после разрушения ветром легких разборных домиков в Бомене (находится в 460 км к юго-западу от Сиднея — прим. ТАСС)», — сообщили в службе.