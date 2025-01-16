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В Австралии более 143 тыс. человек остались без электричества из-за шторма

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Более 143 тыс. жителей Австралии остались без электроэнергии из-за последствий шторма, который обрушился на восточное побережье континента в ночь на четверг. Об этом ТАСС сообщили в аварийно-спасательной службе штата Новый Южный Уэльс (NSW SES).

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 50% 765 мм рт. ст.
Источник: Reuters

Как пояснили в ведомстве, в ночь на четверг на центральную часть восточного побережья Австралии обрушился шторм, принесший сильный порывистый ветер, ливни и грозы. «К утру 16 января служба спасения штата Новый Южный Уэльс приняла более 2 250 звонков с просьбой о помощи и отреагировала на более чем 1 800 сообщений о происшествиях. Один человек, 80-летний мужчина, погиб в результате падения дерева на его автомобиль в Коуре (расположена в 300 км к западу от Сиднея — прим. ТАСС). Еще четыре человека пострадали после разрушения ветром легких разборных домиков в Бомене (находится в 460 км к юго-западу от Сиднея — прим. ТАСС)», — сообщили в службе.

Также в NSW SES уточнили, что из-за падения деревьев по всей территории региона были зафиксированы «массовые обрывы сетей электропередачи». «Свыше 143 тыс. человек остались без электричества из-за обрыва проводов упавшими деревьями, были повреждены несколько домов и хозяйственных построек», — сообщили в ведомстве.

По информации Государственного метеорологического бюро страны (BOM), в ближайшие сутки на востоке и северо-востоке штата продолжатся ливни и сильные штормы с грозами и градом. «Ожидается, что в отдельных районах выпадет до 100−200 мм осадков. Режим повышенной опасности введен для городов, расположенных на побережье и в водосборах рек из-за риска наводнений», — указано в сообщении BOM.