Автобус насмерть сбил 16-летнюю школьницу в Иркутском районе

В Иркутском районе произошла страшная авария, погибла школьница. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, случилось все около 6:45 утра 16 января 2025 на седьмом километре Александровского тракта.
По предварительной информации, 64-летний водитель рейсового автобуса «Хендай Аэро Спейс» ехал из Иркутска в направлении деревни Столбова. В районе СНТ «50 лет Победы» сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница погибла прямо на месте ДТП еще до приезда медиков.
— В момент аварии в автобусе пассажиров не было. Госавтоинспекторы работают на месте аварии, начали всестороннюю проверку, во время которого восстановят картину произошедшего, — уточнили в ведомстве.
Прокуратура региона заинтересовалась произошедшим, контролирует установление обстоятельств ДТП.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли и два пострадали в лобовом ДТП в Усть-Илимском районе.