Автобус насмерть сбил 16-летнюю школьницу в Иркутском районе

По предварительной информации, 64-летний водитель рейсового автобуса «Хендай Аэро Спейс» ехал из Иркутска в направлении деревни Столбова. В районе СНТ «50 лет Победы» сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница погибла прямо на месте ДТП еще до приезда медиков.