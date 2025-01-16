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Автобус насмерть сбил 16-летнюю школьницу в Иркутском районе

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе произошла страшная авария, погибла школьница. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, случилось все около 6:45 утра 16 января 2025 на седьмом километре Александровского тракта.

По предварительной информации, 64-летний водитель рейсового автобуса «Хендай Аэро Спейс» ехал из Иркутска в направлении деревни Столбова. В районе СНТ «50 лет Победы» сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница погибла прямо на месте ДТП еще до приезда медиков.

— В момент аварии в автобусе пассажиров не было. Госавтоинспекторы работают на месте аварии, начали всестороннюю проверку, во время которого восстановят картину произошедшего, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура региона заинтересовалась произошедшим, контролирует установление обстоятельств ДТП.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли и два пострадали в лобовом ДТП в Усть-Илимском районе.