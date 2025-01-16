В Омске супруги потеряли огромную сумму, поверив рекламе

Потерпевший доверился «персональному менеджеру» и в течение декабря перевел 2 540 000 рублей. Затем «брокер» сообщил, что прибыль составила 6 944 000 рублей, однако для вывода денежных средств необходимо найти бенефициара и перевести сумму, превышающую данную. Супруги перевели еще 5 860 000 рублей, но так и не смогли вывести якобы заработанные деньги", — говорится в официальном сообщении.