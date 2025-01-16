На трассе в Башкирии в массовое ДТП попал автобус с 25 пассажирами

На 88 км автодороги Р240 на подъезде к автодороге М-12 «Восток» в Дюртюлинском районе Башкирии произошла массовая авария. По данным Госавтоинспекции республики, столкнулись попутные грузовики МАЗ, «Газель Некст» и автобус Yutong.