На трассе в Башкирии в массовое ДТП попал автобус с 25 пассажирами

На 88 км автодороги Р240 на подъезде к автодороге М-12 «Восток» в Дюртюлинском районе Башкирии произошла массовая авария. По данным Госавтоинспекции республики, столкнулись попутные грузовики МАЗ, «Газель Некст» и автобус Yutong.
В салоне автобуса, который ехал из Нефтекамска в Уфу, в момент аварии находились 25 пассажиров.
«В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», — прокомментировали в ведомстве.
В районе аварии организовывали реверсивное движение.