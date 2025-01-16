Холодильники стали причиной пожара в омской школе

В Омске 15 января произошёл пожар в столовой школы на улице Тимофея Белозёрова. По информации МЧС, в 16:40 загорелись холодильники. В результате инцидента десять человек смогли эвакуироваться самостоятельно.
Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Для тушения пожара на место происшествия прибыли 23 сотрудника МЧС России, было задействовано шесть единиц техники. В 17:43 открытое горение было ликвидировано.
Как сообщили в оперативных службах, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время дознаватели МЧС России работают на месте и проводят расследование, чтобы выяснить причины возникновения пожара.