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Холодильники стали причиной пожара в омской школе

Пострадавших в результате происшествия нет.

Источник: МЧС РФ

В Омске 15 января произошёл пожар в столовой школы на улице Тимофея Белозёрова. По информации МЧС, в 16:40 загорелись холодильники. В результате инцидента десять человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Для тушения пожара на место происшествия прибыли 23 сотрудника МЧС России, было задействовано шесть единиц техники. В 17:43 открытое горение было ликвидировано.

Как сообщили в оперативных службах, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время дознаватели МЧС России работают на месте и проводят расследование, чтобы выяснить причины возникновения пожара.

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