Омский дворник убил прохожего за грубость, а потом пошёл молиться в церковь

Хотя простой поиск в делопроизводстве того же Ленинского суда выдаёт, по крайней мере, одно уголовное дело, по которому дворника признали виновным. В 2014 году его осудили за продажу палёного спиртного с содержанием смертельно опасного ацетона. Тогда он получил полгода условно. И уже на тот момент в материалах дела говорится о рецидиве. То есть можно предположить, что даже тогда Степанов не впервые имел проблемы с законом.