Омский дворник убил прохожего за грубость, а потом пошёл молиться в церковь

Нелепый инцидент, закончившийся трагедией, произошёл в сентябре 2022 года возле торгового центра «Мир» в Ленинском округе.
43-летний на тот момент Роман Степанов работал там дворником. Мужчина попросил прохожего немного отодвинуться. Тот отказался. Это привело уборщика в ярость, он достал нож и ткнул омича в живот. После этого Роман, по его словам, «переоделся в чистое и пошёл молиться в церковь». Пока любитель чистоты замаливал грехи, реальную помощь потерпевшему попыталась оказать случайная свидетельница происшествия. Испуганная женщина вызвала на место скорую помощь. Однако спасти человека, получившего глубокое ранение, повредившее жизненно важные органы, не удалось. Он вскоре скончался в больнице.
Дворника, не подозревавшего, что одна из главных христианских добродетелей — терпимость, задержали. Окровавленный нож нашли в столе подсобки торгового центра. Изначально Степанов отрицал свою вину. Но под давлением улик и показаний свидетельницы во всём сознался. В распоряжении портала Om1.ru есть запись, сделанная во время его допроса.
«Григорий Васильич, ты уж прости, — начал Степанов. — Я убирал данный пятак возле двери. Попросил данного человека — терпилу — подвинуться. Просто попросил подвинуться, потому что мне там и собрать надо было по мелочи, и подмести. Он меня матом послал и обозвал козлом. Ну я это машинально его ножом».
«Откуда нож?» — уточнил дознаватель.
«В бытовке взял», — прозвучал ответ.
«Зачем?» — спросили его.
«Я им иногда урны ковыряю, мешки разрезаю. Ну и попутно его захватил. А мне надо было в церковь идти», — ответил Степанов.
«После случившегося в церковь пошёл, что ли?» — задал вопрос дознаватель.
«Да», — отвечал дворник.
Мужчину обвинили по самой тяжёлой, четвёртой части статьи 111 УК РФ — в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с использованием оружия, повлёкшего смерть человека. Задержанный попросил, чтобы его дело рассмотрели присяжные. Расчёт был на то, что ему удастся разжалобить простых людей, далёких от судебных перипетий. Обычно такой номер не проходит.
Но в этот раз случилось невероятное. Несмотря на очевидные улики, Романа Степанова признали невиновным. Вердикт присяжных поддержала судья Ленинского суда Вашкевич. Таким образом, мужчина получил право на полную реабилитацию.
Стороне обвинения удалось отменить этот приговор из-за многочисленных нарушений во время судебного процесса. Например, сразу несколько присяжных имели правонарушения, поэтому не могли выступать в этой роли. Кроме того, в апелляции указано, что адвокат обвиняемого Красников прибегал к запрещённым приёмам. Например, привлекал свидетелей, которые давали подсудимому характеристики, не относящиеся непосредственно к случившемуся и сформировавшие у присяжных предвзятое отношение. Например, выступавшие в суде рассказывали о Степанове как о религиозном и трудолюбивом человеке.
Также во время допроса своего подзащитного адвокат спрашивал, бывали ли в этом месте конфликты ранее. На что тот ответил:
«Конфликты, разборки были… Там и до драк доходило, я вызывал полицию, если уж совсем видел, что не тем пахнет, вызывал свою охрану…».
По версии защиты, кровь погибшего, найденная на брюках подсудимого, ни о чём не говорит — ведь она была с внешней стороны, а значит, в кармане окровавленного ножа не было.
Кроме того, сторона защиты пыталась своими репликами дискредитировать представителя прокуратуры перед присяжными. А в материалах дела Степанов почему-то значится как ранее несудимый.
Хотя простой поиск в делопроизводстве того же Ленинского суда выдаёт, по крайней мере, одно уголовное дело, по которому дворника признали виновным. В 2014 году его осудили за продажу палёного спиртного с содержанием смертельно опасного ацетона. Тогда он получил полгода условно. И уже на тот момент в материалах дела говорится о рецидиве. То есть можно предположить, что даже тогда Степанов не впервые имел проблемы с законом.
Омский областной суд встал на сторону обвинения и отправил уголовное дело в Ленинский суд на повторное рассмотрение.
«Несмотря на то, что подсудимый не признал свою вину, утверждая, что кровь погибшего оказалась на его одежде случайно, присяжные признали собранные доказательства достаточными для обвинительного вердикта. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы», — рассказала порталу Om1.ru новый гособвинитель по этому уголовному делу Евгения Витковская.
Окончательный приговор в ближайшие дни озвучит судья Владимир Исханов. Он точно будет обвинительным, потому что так решили присяжные. Речь идёт лишь о размере наказания — в данном случае о сроке, который Роман Степанов проведёт в колонии строгого режима.