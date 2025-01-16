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В Челябинске нашли водителя, сбившего детскую коляску, это 42-летняя женщина

В Челябинске нашли водителя, сбившего коляску с ребенком и укатившего прочь.

Источник: Соцсети

В Челябинске разыскали водителя LADA Granta, который сбил детскую коляску и скрылся. Оказалось, что это 42-летняя женщина.

— На водителя составлен протокол об оставлении места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, — рассказали в Госавтоинспекции Челябинска.

Теперь женщину могут лишить водительских прав на полтора года или отправить под административный арест на 15 суток.

Напомним, инцидент произошел в микрорайоне Чурилово и попал на видео. Автомобилистка не пропустила мать с коляской на зебре (светофора на пешеходном переходе нет). Мать в последний момент успела развернуть коляску с ребенком, так что LADA зацепила ее лишь по касательной. Однако этого хватило, чтобы коляска отлетела в сторону и перевернулась. Ребенок, к счастью, уцелел: после происшествия ему оказали разовую медицинскую помощь.