В Челябинске нашли водителя, сбившего детскую коляску, это 42-летняя женщина

Напомним, инцидент произошел в микрорайоне Чурилово и попал на видео. Автомобилистка не пропустила мать с коляской на зебре (светофора на пешеходном переходе нет). Мать в последний момент успела развернуть коляску с ребенком, так что LADA зацепила ее лишь по касательной. Однако этого хватило, чтобы коляска отлетела в сторону и перевернулась. Ребенок, к счастью, уцелел: после происшествия ему оказали разовую медицинскую помощь.