Автобус насмерть сбил мужчину в Алматинской области

«Предварительно установлено, что водитель автобуса SAZ LE60, следуя по 25 километру автодороги Алматы-Жандосов-Бесмойнак, допустил наезд на 42-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в районной больнице. Полиция региона призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД РК и требований дорожной безопасности», — сказано в сообщении ДП.