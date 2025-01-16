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Автобус насмерть сбил мужчину в Алматинской области

В Алматинской области автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили о расследовании по факту ДТП с участием автобуса.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса SAZ LE60, следуя по 25 километру автодороги Алматы-Жандосов-Бесмойнак, допустил наезд на 42-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в районной больнице. Полиция региона призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД РК и требований дорожной безопасности», — сказано в сообщении ДП.