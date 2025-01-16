Дельфины в Черном море подошли к эпицентру разлива мазута

Как отметила кандидат биологических наук, помимо афалин, которые являются самыми крупными морскими млекопитающими Черного моря, в районе Керченского пролива можно встретить дельфинов-белобочек и азовских морских свиней, которые являются местным подвидом морских свиней. По словам ученого, несколько дней назад в районе, где произошел разлив нефтепродуктов, было замечено скопление млекопитающих. Она отметила, что в этом месте также обитает популяция афалин, для которых данная территория является родной. Обычно дельфины остаются на одном месте и лишь изредка совершают подобные миграции. Ирина Логоминова объяснила, что специалисты используют специальные методы учета, чтобы идентифицировать дельфинов из разных сообществ.