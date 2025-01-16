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В Казахстане ликвидировали каналы незаконной миграции

Три преступные группы занимались фальсификацией и подделкой документов для иностранных граждан.

Пресечена деятельность трех преступных групп, которые организовывали незаконную миграцию иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информационный ресурс Министерства внутренних дел РК Polisia.kz.

В Туркестанской и Жамбылской областях подразделениями по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов, говорится в информации.

В Западно- и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность.

В Кызылорде совместно с погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая схему «посреднических» услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана.

«Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.