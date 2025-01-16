В Казахстане ликвидировали каналы незаконной миграции

«Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.