В Самарской области два пешехода оказались под колесами автомобилей

В Самарской области сотрудники полиции сообщили о двух дорожных происшествиях. Водители легковых автомобилей сбили двух пешеходов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— Одна из аварий произошла в Октябрьском районе Самары. Во время движения по улице Ново-Садовой водитель автомобиля «Chevrolet Klan» наехал на женщину, переходившую дорогу по «зебре», пострадавшей оказали разовую медицинскую помощь, — отметили в ведомстве.
Еще одна авария случилась в Центральном районе Тольятти. Водитель «LADA Granta» ехал по Лесопарковому шоссе. Во время движения он сбил женщину. Пешеходу назначили амбулаторное лечение.