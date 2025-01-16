В СК рассказали о главных сложностях дела Далера Бобиева

Это дело стало одним из самых сложных за весь 2024 год. Наумова использовала страх детей, чтобы затянуть расследование уголовного дела, говорит он. «Наумова настолько завладела психикой опекаемых детей, что они, несмотря на то, что знали о произошедшем с Далером и о том, где спрятано его тело, сохраняли молчание. Поскольку они опасались Наумовой из-за применяемого к ним насилия. И только путем скрупулезной работы с детьми (как с родными детьми обвиняемой, так и с опекаемыми), при помощи психологов нам удалось разговорить детей и составить полную картину того, что происходило в этой семье на протяжении нескольких лет», — рассказал Сапегин в интервью, опубликованном сотрудником пресс-службы СКР Максимом Чалковым.