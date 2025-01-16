В СК рассказали о главных сложностях дела Далера Бобиева

Это дело стало одним из самых сложных за весь 2024 год. Наумова использовала страх детей, чтобы затянуть расследование уголовного дела, говорит он. «Наумова настолько завладела психикой опекаемых детей, что они, несмотря на то, что знали о произошедшем с Далером и о том, где спрятано его тело, сохраняли молчание. Поскольку они опасались Наумовой из-за применяемого к ним насилия. И только путем скрупулезной работы с детьми (как с родными детьми обвиняемой, так и с опекаемыми), при помощи психологов нам удалось разговорить детей и составить полную картину того, что происходило в этой семье на протяжении нескольких лет», — рассказал Сапегин в интервью, опубликованном сотрудником пресс-службы СКР Максимом Чалковым.
По словам Александра Сапегина, следователю было тяжело работать над этим делом из-за эмоций.
"И все же сложным данное дело было не столько в плане процессуальных действий, сколько именно по уровню эмоций, которые испытывал следователь при расследовании от установленных фактов того, что происходило в этой семье и как жестоко Наумова относилась к опекаемым детям.
Но следователь — такое должностное лицо, которое вне зависимости от эмоций должен доводить начатое до конца и устанавливать объективную истину. Что в данном случае ему удалось, как я считаю", — заключил представитель СКР.
По версии следствия, 2 декабря 2022 года Наумова жестоко избила мальчика обувной ложкой, связала его скотчем и утопила в холодной ванне, после чего спрятала тело в гараже на соседней улице. Забрала документы из детского сада она лишь 30 декабря.
Также установлено, что в августе 2022 года врачи заметили у Далера травмы в виде ссадин и ожогов, но информация об этом не была передана дальше заведующей. Длительное отсутствие мальчика в детсаду Наумова объясняла тем, что у него ветрянка, простуда или будто он с ней на работе.
Следователи подозревают, что Наумова действовала из национальной ненависти к ребенку. К издевательствам она привлекала и своего племянника Даниила Егольникова, который якобы выполнял ее распоряжения, причиняя Далеру физические и психические страдания.
Муж Наумовой Александр Наумов получил пять лет лишения свободы за истязание мальчика, а экс-сотрудница опеки Евгения Вознесенская была оштрафована на 200 тыс. рублей за подлог — она составила фальшивый акт, не посетив семью и отметив «успехи» Далера.
Наумова своей вины не признает, утверждая, что смерть мальчика произошла по вине «другого человека», личность которого она отказывается назвать. В отношении нее возбуждено дело по 62 эпизодам, и на суде предстоит заслушать показания около 50 свидетелей.