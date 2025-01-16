«Кто теперь чмо?» Студент-сатанист избил молотком одногруппника на уроке

Как выяснилось, драка произошла ещё в октябре прошлого года в Хабаровском дорожно-строительном техникуме в Железнодорожном районе, но «общественным достоянием» стала лишь на днях. На ролике видно, что 17-летний Дмитрий* — парень с короткой стрижкой и в красной толстовке — решил устроить пранк и бросил пенал в одногруппника Егора* — длинноволосого сверстника в худи с пентаграммой. Далее завязалась словесная перепалка.