«Кто теперь чмо?» Студент-сатанист избил молотком одногруппника на уроке

Накануне в Хабаровске завирусилось видео с дракой между двумя студентами колледжа, один из которых — член субкультуры сатанистов — избил оппонента молотком. В инциденте уже разобралась полиция, которая установила и наказала виновных. Что стало причиной конфликта и почему пользователи в городских пабликах почти единогласно встали на сторону «неформала» — в материале hab.aif.ru.
Розыгрыш перерос в побоище.
Как выяснилось, драка произошла ещё в октябре прошлого года в Хабаровском дорожно-строительном техникуме в Железнодорожном районе, но «общественным достоянием» стала лишь на днях. На ролике видно, что 17-летний Дмитрий* — парень с короткой стрижкой и в красной толстовке — решил устроить пранк и бросил пенал в одногруппника Егора* — длинноволосого сверстника в худи с пентаграммой. Далее завязалась словесная перепалка.
«Это не я был, дурачок!» — с насмешкой сказал Дмитрий.
«А кто? Отсюда прилетело, с этой стороны! Ты, чмо!» — отреагировал Егор.
Дмитрий поднялся из-за парты и направился прямо к неформалу, которого сразу же пнул в живот. Последний вытащил из сумки молоток и начал наносить обидчику удары по телу — всего не менее пяти.
В потасовку пришлось вмешаться одногруппникам, чтобы дело не дошло до серьёзных увечий и вызова скорой помощи — дерущихся быстро разняли.
Наказали обоих.
О случившемся преподаватели техникума сразу же сообщили в полицию. Правоохранители из отдела по делам несовершеннолетних инициировали проверку и допросили всех свидетелей.
В итоге всё обошлось без уголовного дела, но на обоих драчунов были оформлены административные протоколы по статье «Побои». Районная комиссия ПДН назначила им штрафы в размере 5 тысяч рублей.
«Также принято решение о постановке молодых людей на профилактический учет», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Хабаровскому краю.
«Молоток вместо слов?!».
После того как информация о конфликте попала в городские паблики, хабаровчане практически единогласно встали на защиту студента-сатаниста, а «оффника», первым нанёсшего удар, осудили. Пользователи сошлись на том, что неправильно притеснять людей просто по факту их принадлежности к субкультуре:
«Красава, за себя постоял», — пишет Виталий в комментариях паблика «Дерзкий Хабаровск».
«Вбил немного здравых мыслей в голову, в прямом смысле этого слова», — соглашается Александр.
Другие комментаторы отметили, что виноваты, действительно, оба — как и заключили инспекторы ПДН. Неформалу, подчеркнули пользователи, не стоило так выходить из себя, поскольку последствия могли быть куда более плачевными:
«Молоток вместо слов?!» — недоумевает Игорь.
«Хорошо, что самооборону с превышением не дали», — отмечает Максим.