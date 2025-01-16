С ножом против газировки: в Чирчике пьяный мужчина совершил разбойное нападение на аптеку

«Каждый день я работаю в аптеке. Примерно в 23:00 я подошел к кассе, чтобы проверить выручку. Через несколько минут ворвался неизвестный, угрожая ножом, и забрал около 700 тысяч сумов, а затем сбежал. Он несколько раз угрожал мне, но, к счастью, я не пострадал», — отметил работник аптеки.