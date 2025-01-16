С ножом против газировки: в Чирчике пьяный мужчина совершил разбойное нападение на аптеку

Инцидент произошел 13 января 2025 года около 23:05.
«Каждый день я работаю в аптеке. Примерно в 23:00 я подошел к кассе, чтобы проверить выручку. Через несколько минут ворвался неизвестный, угрожая ножом, и забрал около 700 тысяч сумов, а затем сбежал. Он несколько раз угрожал мне, но, к счастью, я не пострадал», — отметил работник аптеки.
По данным правоохранительных органов, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
«Я зашел в аптеку под предлогом покупки лекарств. Тысячу раз сожалею о том, что натворил. В тот момент я не понимал, что делаю. Когда убегал, около 100 тысяч сумов выпали, я их оставил. Своими действиями я опозорил родителей и разрушил свою жизнь, простите меня», — отметил нападавший.
В результате оперативных мероприятий сотрудники УВД Чирчика задержали 31-летнего подозреваемого в тот же день. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 164 Уголовного кодекса (разбой). Теперь мужчине грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.