После сауны — без денег: с карты хабаровчанина украли 255 тысяч рублей

В Хабаровске раскрыты две кражи на крупные суммы денег. В Индустриальном районе мужчина лишился 80 тысяч рублей после знакомства с новыми гостями, а другой житель города обнаружил пропажу 255 тысяч рублей после посещения сауны. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первый случай произошел в общежитии. Мужчина пригласил двух женщин, а позже и их знакомого. После застолья он уснул, а когда проснулся, обнаружил, что деньги из кармана брюк исчезли. Полицейские задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя, который потратил похищенные средства.
Во втором случае, после посещения развлекательного заведения, хабаровчанин познакомился с двумя местными жителями. Вместе они решили отправиться в сауну. После застолья мужчина уснул. С его банковской карты исчезли 255 тысяч рублей.
«Полицейские задержали 40-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражи и грабеж. Он признался, что перевел деньги через мобильное приложение и потратил их на собственные нужды. В ходе следствия он частично возместил ущерб, вернув 25 тысяч рублей», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Заведены уголовные дела по статье УК РФ «Кража». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемым назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.