После сауны — без денег: с карты хабаровчанина украли 255 тысяч рублей

Первый случай произошел в общежитии. Мужчина пригласил двух женщин, а позже и их знакомого. После застолья он уснул, а когда проснулся, обнаружил, что деньги из кармана брюк исчезли. Полицейские задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя, который потратил похищенные средства.