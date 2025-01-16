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Пламя пожара охватило футбольное поле в Петропавловске

Рано утром 16 января в Петропавловске загорелся стадион.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. 16 января в Петропавловске начался пожар на стадионе «Жастар». Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

По словам источника, возгорание произошло в подсобном помещении комплекса, затем огонь стал быстро распространяться на крытое футбольное поле.

«На данный момент неизвестно, что могло стать причиной пожара. Специалисты начнут расследование сразу после локализации огня», — сообщили в региональном департаменте.

Как сообщают жители близлежащих к очагу пожара домов, «запах гари ощущается очень сильно», столбы дыма достигли высоты многоэтажного дома.

На место происшествия направлены пожарные расчёты. Информация о точных масштабах возгорания и возможных повреждениях пока уточняется.

По предварительным данным, на стадионе не потребовалась эвакуация персонала. Ситуация под контролем экстренных служб.

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