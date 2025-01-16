Волгоградцам рассказали о новых способах дистанционного мошенничества

Алгоритм действий граждан в этом случае заключается в следующем. Нужно сразу позвонить на горячую линию банка с просьбой заблокировать карту или счет, чтобы избежать потери денег. Далее — визит в МФЦ, где сотрудники поменяют пароль для входа в личный кабинет. После этого обязательно обратитесь в полицию.