Волгоградцам рассказали о новых способах дистанционного мошенничества

Так, один из известных способов мошенничества — когда аферисты представляются сотрудниками службы безопасности или сотового оператора. Мошенники заставляют различными способами (давлением, угрозами) назвать цифры из СМС, после чего получают код к личному кабинету.
Следующий их шаг — звонок в мессенджер: жертве сообщают о подозрительной активности в ЛК на «Госуслугах», сообщает «МК в Волгограде».
Алгоритм действий граждан в этом случае заключается в следующем. Нужно сразу позвонить на горячую линию банка с просьбой заблокировать карту или счет, чтобы избежать потери денег. Далее — визит в МФЦ, где сотрудники поменяют пароль для входа в личный кабинет. После этого обязательно обратитесь в полицию.
Методы дистанционного мошенничества постоянно эволюционируют. То, что вчера казалось экзотикой, например дипфейки, сегодня становится распространенной практикой. Так, например, участились случаи SIM-свопинга (перевыпуск SIM-карты жертвы), а также обмана под предлогом бесплатной установки счетчиков или просьбы проголосовать за ребенка в конкурсе.