«Резиновая квартира» найдена в Приморье

Как установил суд, в 2024 году женщина передала третьему лицу данные для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги», дав согласие на регистрацию указанных лиц в принадлежащей ей квартире.
Документы были направлены в отдел миграции, где их утвердили, несмотря на то, что фактического проживания граждан по указанному адресу не планировалось. Подсудимая знала, что жилое помещение предоставляться не будет.
Хорольский районный суд признал женщину виновной по статье 322.2 УК РФ. С учетом ранее вынесенного наказания, ей назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.