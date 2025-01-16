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Житель Башкирии украл 12 коров

Житель Башкирии украл 12 коров.

Источник: Башинформ

В Абзелиловском районе вынесли приговор мужчине, который украл 12 голов крупнорогатого скота.

Известно, что сельчанин в октябре 2023 года тайно похитил коров, быка и телок общей стоимостью более 441 тысяч рублей. принадлежавших шестерым жителям деревни Янаул. Затем он их закрыл на своём огороженном земельном участке.

В суде подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся и попросил прощения у потерпевших. Скот вернули владельцам. С учётом смягчающих вину обстоятельств суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.