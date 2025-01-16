Женщина-водитель погибла в лобовом ДТП ВАЗ и микроавтобуса в Гомельской области. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно предварительным данным, 15 января, в среду, примерно в 17.00 на 18 километре автодороги Р-37 «Мозырь-Наровля-граница Украины», случилось лобовое столкновение автомобиля ВАЗ, за рулем которого находилась 44-летняя женщина и микроавтобусом Fiat. За рулем данного авто был 35-летний мужчина.
«Водитель “Жигулей” погибла», — сообщили в МВД.
Также говорится, что 16-летняя пассажир ВАЗ и водитель микроавтобуса были доставлены в больницу.
Один человек погиб и двое в больнице после лобового ДТП авто в Гомельской области. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
Тем временем под Ивацевичами 20-летняя бесправница опрокинулась на Volkswagen.
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