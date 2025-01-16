Женщина-водитель погибла в лобовом ДТП ВАЗ и микроавтобуса в Гомельской области

Согласно предварительным данным, 15 января, в среду, примерно в 17.00 на 18 километре автодороги Р-37 «Мозырь-Наровля-граница Украины», случилось лобовое столкновение автомобиля ВАЗ, за рулем которого находилась 44-летняя женщина и микроавтобусом Fiat. За рулем данного авто был 35-летний мужчина.