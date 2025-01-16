15 пожаров потушили в Свердловской области, один человек погиб

За минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 15 пожаров, 53% из которых произошли в жилом секторе.
Один человек в результате пожара в поселке Кузино под Первоуральском, где накануне горела квартира на первом этаже двухэтажки на улице Машинистов. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, один человек погиб. Возгорание потушили сами жильцы до прибытия пожарных расчетов.
Под Екатеринбургом в садовом товариществе «Солнечный» сгорел садовый дом на площади 49 квадратных метров. С огнем справились за 1,5 часа 11 спасателей и 3 спецмашины.
На улице Бахчиванджи в Екатеринбурге на площади 10 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом здании. Огонь потушили за 12 минут.
В коллективном саду поселка Кедровка под Березовским сгорели садовый дом, частная баня и легковой автомобиль. Пожар на площади 92 «квадрата» тушили 12 огнеборцев на трех единицах техники.
На улице Бардина в Екатеринбурге огонь повредил два легковых автомобиля на площади 6 квадратных метров. Пожар потушили за три минуты 10 спасателей на двух спецмашинах.