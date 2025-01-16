15 пожаров потушили в Свердловской области, один человек погиб

Один человек в результате пожара в поселке Кузино под Первоуральском, где накануне горела квартира на первом этаже двухэтажки на улице Машинистов. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, один человек погиб. Возгорание потушили сами жильцы до прибытия пожарных расчетов.