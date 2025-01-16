Трагедия в Турции: число погибших от поддельного алкоголя граждан Узбекистана возросло до 11

Кроме того, узбекистанцы, пострадавшие от употребления некачественного спиртного, находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях нескольких больниц Стамбула. Узбекские дипломаты накануне посетили больницы, чтобы узнать о состоянии соотечественников и оказать им необходимую поддержку.