Трагедия в Турции: число погибших от поддельного алкоголя граждан Узбекистана возросло до 11

Еще пять граждан Узбекистана скончались после употребления поддельного алкоголя, общее число погибших достигло 11 человек.
Кроме того, узбекистанцы, пострадавшие от употребления некачественного спиртного, находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях нескольких больниц Стамбула. Узбекские дипломаты накануне посетили больницы, чтобы узнать о состоянии соотечественников и оказать им необходимую поддержку.
Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле продолжает сотрудничество с местными органами здравоохранения, судебно-медицинской экспертизой и правоохранительными структурами для выяснения всех деталей происшествия. Дипломаты призывают граждан соблюдать меры предосторожности и уделять внимание безопасности при выборе алкогольных напитков.