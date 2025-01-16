Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия в Турции: число погибших от поддельного алкоголя граждан Узбекистана возросло до 11

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле сообщило о новых жертвах среди наших соотечественников в Турции.

Источник: Российская газета

Еще пять граждан Узбекистана скончались после употребления поддельного алкоголя, общее число погибших достигло 11 человек.

Кроме того, узбекистанцы, пострадавшие от употребления некачественного спиртного, находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях нескольких больниц Стамбула. Узбекские дипломаты накануне посетили больницы, чтобы узнать о состоянии соотечественников и оказать им необходимую поддержку.

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле продолжает сотрудничество с местными органами здравоохранения, судебно-медицинской экспертизой и правоохранительными структурами для выяснения всех деталей происшествия. Дипломаты призывают граждан соблюдать меры предосторожности и уделять внимание безопасности при выборе алкогольных напитков.

несчастный случай